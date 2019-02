Langeveld moet tijd prijsgeven in Provence

Sebastian Langeveld is zijn goede klassering in de Ronde van de Provence kwijt. De 34-jarige Nederlander van EF Education First kwam als 54e binnen in de tweede etappe, op 2.21 minuten van ritwinnaar Eduard Prades. De Spanjaard van Movistar versloeg de Fransman Tony Gallopin en zijn landgenoot Gorka Izagirre.

Izagirre heeft de leidende positie overgenomen van Filippo Ganna, die de tijdrit donderdag voor Langeveld had gewonnen. De Nederlander staat nu 48e. De Ronde van de Provence duurt nog tot en met zondag.