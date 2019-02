Rojer verslaat Koolhof in dubbel Rotterdam

Het duo versloeg in twee sets Wesley Koolhof die een koppel vormde met de Oostenrijker Jurgen Melzer: 6-1 6-2.

Rojer en Tecau, die het tennistoernooi in Rotterdam in 2015 op hun naam schreven, nemen het in de halve finale op tegen de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury. Die waren eerder op de dag in Ahoy in twee sets Robin Haase en Matwé Middelkoop de baas.