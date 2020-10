Max Verstappen kan Lewis Hamilton bij GP Eifel niet afhouden van record

Bij de start zocht Verstappen direct naar een gaatje om een van de Mercedessen te passeren. Zowel Hamilton als polesitter Bottas kwamen wijd uit bij de eerste bocht. Verstappen kon er niet optimaal van profiteren en behield zijn derde plek.

Van te voren werd aangekondigd dat er een 40 procent kans was op regen. Een paar regenwolken stapelden zich op boven de Nürburgring, maar van een enorme plensbui was uiteindelijk geen sprake.

Foutje en pech Bottas

In de tussentijd ging Bottas aan de leiding, gevolgd door zijn Britse ploegmakker. Verstappen zat daar weer vlak achter, met een grote voorsprong op Daniel Ricciardo. De Fin moest na een fout, waarna hij vol op de rem moest trappen en een aantal flat spots op zijn banden kreeg, de leiding in de wedstrijd afstaan aan Hamilton. Bottas reed vervolgens de pitsstraat in en zakte een aantal plaatsen terug, waardoor Verstappen de tweede plek innam achter de wereldkampioen.

Momentje van Valtteri Bottas, met blokkerende banden. Ⓒ ANP/HH

„Het begint iets harder te regenen in de laatste sector”, meldde Verstappen na 15 rondes over de boordradio. Dat was overigens niet de reden achter de virtual safety car, die op hetzelfde moment werd ingezet. Dat was namelijk de crash van George Russell, na een incidentje met Kimi Räikkönen. In die korte tijd dat de gele vlag uithing konden Verstappen en Hamilton snel een ’gratis pits’ maken. De stop van Red Bull was een stuk sneller dan die van Mercedes, waardoor het gat tussen Hamilton en Verstappen werd verkleind.

Bottas, die van pole startte, moest na een derde van de race de strijd staken. Hij zei geen power te hebben, zakte nog verder terug in het veld en kreeg van zijn team te horen dat hij zijn bolide naar de pits moest rijden. Einde verhaal voor Bottas.

Klasse apart

Verstappen en Hamilton wisselde elkaar in de tussentijd steeds af met de snelste raceronde. Het ene moment in handen van Hamilton en een ronde later weer eigendom van Verstappen. Het gat dat het duo sloeg met de andere coureurs werd alsmaar groter.

Max Verstappen kruipt op de staart van Lewis Hamilton, maar moet uiteindelijk een pas op de plaats maken. Ⓒ ANP/HH

Hamilton en Verstappen waren een klasse apart in Duitsland, maar tot een spannend gevecht tussen de WK-leider en de Red Bull-coureur kwam het helaas niet. Daarvoor reed Hamilton te goed. Ook na de safety car, na het uitvallen van Lando Norris, kon Verstappen het de raceleider niet moeilijk maken.

Het gat met Hamilton werd uiteraard wel gedicht, maar nadat de safety car van het circuit verdween (met nog 10 rondes te gaan), verdween Hamilton ook weer snel uit het zicht van Verstappen. Sterker nog, Verstappen kon zelf niet de aanval openen op Hamilton en moest alle zeilen bijzetten om Ricciardo van zich af te houden, wat hem overigens met knap stuurwerk lukte.

Uiteindelijk kwam de Nederlander er op de Nürburgring niet aan te pas, ten opzichte van Hamilton. Het podium werd aangevuld door Ricciardo. Verstappen pakte op de valreep overigens nog een extra punt door de snelste raceronde neer te zetten.

Record

Met zijn 91e Grand Prix-zege evenaart Hamilton het record van racelegende Michael Schumacher. In het raceweekend van 23 tot en met 25 oktober kan Hamilton, als hij de Grand Prix van Portugal op zijn naam schrijft, als enige recordhouder worden.

Op de Nürburgring pakt Max Verstappen met een tweede plaats zijn achtste podiumplek van het seizoen. Ⓒ ANP/HH

Verstappen rijdt opnieuw naar de tweede plaats. Het is zijn achtste podiumplek van het seizoen. In de strijd om het WK heeft Hamilton optimaal kunnen profiteren van het uitvallen van zijn Mercedes-collega. Verstappen loopt in op Bottas, maar staat nog altijd derde, achter de mannen van Mercedes.

De coureurs krijgen nu twee weken rust, alvorens zij neerstrijken in Portugal om op het circuit van Portimão hun racekunsten te vertonen.

