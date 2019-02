Amels moet NK indoor laten schieten

De Friese hoogspringer heeft een hielblessure die hem te veel hindert. Hij zal deze winter niet meer in de hal in actie komen, laat hij weten op zijn website.

Amels veroverde vorig jaar zijn vijfde Nederlandse titel. Hij was dit indoorseizoen hoopgevend begonnen met een sprong van 2,22 meter, maar kreeg daarna hielklachten. „Frustrerend, omdat mijn voorbereiding zo goed is geweest. Maar het is een kleine hobbel in de weg. Er is nog genoeg tijd om mijn hiel te laten herstellen en me te richten op de WK in Doha in oktober”, aldus Amels, die vorige zomer als achtste eindigde in de finale van de EK in Berlijn.

De limiet voor de WK is 2,30 meter.