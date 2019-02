Wawrinka naar halve finale in Rotterdam

De 33-jarige Zwitser, die in Rotterdam op een wildcard meedoet, versloeg in twee sets de Canadees Denis Shapovalov: 6-4 7-6 (4).

Wawrinka won het toernooi in Rotterdam in 2015 en is op de weg terug na een lange periode van blessureleed. Het is voor de Zwitser de eerste keer sinds het toernooi van Sint-Petersburg in september vorig jaar dat hij de halve finale haalt.

In de halve finale treft Wawrinka de winnaar van de kwartfinale tussen de als eerste geplaatste Japanner Kei Nishikori en Marton Fucsovics uit Hongarije.