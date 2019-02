Wondergoal Troupée helpt ADO langs PEC

De thuisploeg won met het kleinst mogelijke verschil: 1-0. Giovanni Troupée was de maker van het winnende doelpunt, dat op slag van rust viel. De rechtsback wilde voorgeven, maar zag de bal via de paal binnenvallen achter doelman Mickey van der Hart.

Sterke serie

De Zwollenaren waren in het niet al te hoogstaande duel de betere ploeg. De ploeg van Stam, die naar Den Haag was gekomen met een serie van drie overwinningen en een gelijkspel na de winterstop, begon sterk. In de 6e minuut moest doelman Robert Zwinkels van ADO twee reddingen achter elkaar verrichten om een achterstand te voorkomen, maar daarna werd PEC zelden nog dreigend.

ADO stelde er niet veel tegenover en kon de aanhang amper plezieren, behalve dan via de goal van Troupée in de 45e minuut.

Rood Namli

PEC speelde de wedstrijd niet met elf man uit. Middenvelder Younes Namli kreeg tien minuten voor tijd na een akkefietje met ADO-speler Sheraldo Becker zijn tweede gele kaart en kon met rood inrukken.

De uitslag had effect op de stand in de Eredivisie, want ADO klom dankzij de drie punten van de dertiende naar de negende plek. PEC blijft twaalfde.

