Twente kan uitlopen na misstappen concurrentie

De nummer twee uit Den Bosch kwam bij Jong AZ in Wijdewormer niet verder dan 0-0. Go Ahead Eagles verspeelde in een spektakelstuk in eigen huis een 4-2 voorsprong tegen NEC en bleef steken op 4-4.

Den Bosch kwam door het gelijkspel op 48 punten. Dat zijn er vijf minder dan FC Twente, dat maandag nog in actie komt tegen Jong PSV. De Eagles hebben een punt minder dan Den Bosch en twee meer dan Sparta Rotterdam, dat met 4-1 won bij FC Dordrecht.

Snelle treffer opmars naar spektakel

Paco van Moorsel zette Go Ahead al na 21 seconden op voorsprong in de Adelaarshorst. Richard van der Venne zorgde in de tiende minuut zelfs voor een marge van twee. Enkele minuten later maakte de middenvelder aan de andere kant echter een overtreding, waarop Ferdy Druijf vanaf 11 meter de aansluitingstreffer kon maken. Jeroen Veldmate en Joey van der Berg bepaalden de ruststand op 3-2.

Met de tweede van Veldmate leek de wedstrijd in Deventer gespeeld, maar via de tweede strafschop van Druijf en een afstandsschot van invaller Mike Trésor Ndayishimiye stond het zes minuten voor tijd weer gelijk. In de spannende slotminuten maakte Go Ahead via Jaroslav Navratil ook nog aanspraak op een strafschop, maar kreeg die niet.

Slechte serie Den Bosch

FC Den Bosch wist voor de vierde keer op rij niet te winnen. De ploeg van coach Willy Boessen haalde uit die vier duels slechts twee punten en scoorde ook maar twee keer.

Henk Fraser zag Sparta vier doelpunten maken tegen FC Dordrecht. Mohamend Rayhi scoorde twee keer voor rust. Antonio Stankov maakte de 1-1 voor Dordrecht vanaf 11 meter. Na rust zorgden Laros Duarte en Royston Drenthe voor de 1-4 eindstand.