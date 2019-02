Bayern wint en hijgt Dortmund in de nek

De ploeg van coach Niko Kovac won met 3-2 bij FC Augsburg, nadat de thuisploeg twee keer op voorsprong was gekomen. Dortmund, dat afgelopen woensdag in de Champions League met 3-0 verloor van Tottenham Hotspur, speelt maandag nog tegen 1. FC Nürnberg.

Snelle eigen goal

Leon Goretzka zorgde er al na dertien seconden voor dat zijn ploeg in de achtervolging moest. Hij werkte een voorzet langs zijn eigen doelman Manuel Neuer. Het is het snelste eigen doelpunt uit de Bundesliga. Kingsley Coman bracht de bezoekers op gelijke hoogte en deed dat op slag van rust opnieuw. Daarvoor had Ji Dong-Won Augsburg op 2-1 geschoten.

In de tweede helft bezorgde David Alaba Bayern op aangeven van Coman de voorsprong. Ondanks pogingen van Augsburg gaf Bayern, waar Arjen Robben nog altijd ontbreekt, het niet meer weg.

