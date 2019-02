Balende Stam: ’Moeilijk te verteren, dit verdiende PEC niet’

Sinds de oud-international begin dit jaar de positie van de ontslagen John van ’t Schip had overgenomen, was het hosanna met drie zeges en een gelijkspel. Tegen ADO kwam er een een einde aan de ongeslagen status, zijn club verloor met 1-0 in Den Haag. „Je kunt niet alle wedstrijden winnen, dus je weet dat die nederlaag een keer komt, maar deze is wel moeilijk te verteren”, zei de coach na de verliespartij bij Fox Sports.

Bekijk ook: Wondergoal Troupée helpt ADO langs PEC

Stam had gezien dat Zwolle de betere ploeg was, maar weinig kansen kreeg tegen het verdedigende ADO. „We wisten dat we geen tien kansen zouden krijgen en hadden voor rust moeten scoren. We hadden meer moeten laten zien, maar verdienden het ook niet te verliezen. Vooral ook jammer dat het tegen een concurrent gebeurt, die op ongeveer dezelfde positie staat.”

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie