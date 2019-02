’Begrijp visie Feyenoord met Advocaat’

Het lijkt de voormalig trainer van de Rotterdammers, tussen 1989 en 1991, nog altijd een uitstekend idee om Advocaat een jaar voor de groep te zetten en Dirk Kuyt klaar te stomen om het stokje over te nemen. „Als je die visie hebt, begrijp ik dat”, zegt Verbeek. „Dick die één jaar vanuit zijn ervaring de zaak op de rails zet, om van daaruit weer verder te gaan.”

Emotioneel betrokken

Verbeek vertelt vandaag in een exclusief interview met De Telegraaf/Telsport dat de 71-jarige coach veranderd is. „Je ziet Dick de laatste jaren zoals hij eigenlijk is. Een geweldige kerel. Hij is er emotioneel meer bij betrokken geraakt. Bij Sunderland, Sparta, nu FC Utrecht. Hij doet dat uit liefde, omdat hij het geweldig vindt met zo’n groep op het veld te staan.”

Ook doet Verbeek een boekje open over twee andere bondscoaches waarmee hij nauw samenwerkte: Guus Hiddink en Bert van Marwijk.

