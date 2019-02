Badmintonners naar halve finale tegen Denen

In Kopenhagen won het Nederlandse team met 4-1 van Frankrijk. In de halve finale treft Oranje opnieuw favoriet Denemarken. Dat had de loting al uitgewezen. De groepswedstrijd tegen de Denen werd met 4-1 verloren.

Selena Piek en Robin Tabeling hadden Nederland het eerste punt bezorgd en Mark Caljouw zorgde met de zege op Toma Junior Popov (21-19 21-16) voor een 2-0 voorsprong. Gayle Mahulette verloor haar partij van Marie Batomene (14-21 17-21), maar de mannendubbel van Jelle Maas en Robin Tabeling bezorgde Oranje het winnende punt.

In een spannende partij over drie games won het duo met 17-21 21-19 23-21 van Ronan Labar en Thom Gicquel. Selena Piek en Cheryl Seinen pakten ook nog de laatste dubbelpartij.