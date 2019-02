’Het was allemaal erg elektrisch bij Ajax’

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Real Madrid in de Champions League hoort voor Ajax een toetje te zijn. Maar door wisselvallige resultaten in Nederland en omdat de club niet fier bovenaan staat in de Eredivisie of een puntje achter PSV, stond er vooraf een ongezonde druk op het elftal. Als ik dan zie hoe Ajax daarmee is omgegaan, verdienen de spelers daarvoor de complimenten.