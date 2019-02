’Het is ’killing’ hoe Sergio Ramos Ajax neerzet’

„Ramos maakte namelijk de afweging dat de return in Madrid ook zonder hem resulteert in de volgende ronde en liet zich bewust bekeuren op het middenveld”, schrijft de oud-international in zijn column in De Telegraaf/sport.

„Volgens de voetbalmoralisten verwerpelijk en die roepen massaal schande. Als coach wil je toch niets liever dan een speler die zoiets zo snel en goed inschat en daarnaar handelt. Typisch Ramos, bij wie winnen voorop staat en niet de schoonheidsprijs of de Fair Play Cup”, aldus Kieft. „Eigenlijk is het ’killing’ voor Ajax zoals Ramos ze neerzet.”

