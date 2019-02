De bijzondere week van Benjamin van Leer

Ajax-huurling Benjamin van Leer en Ajax-keeper Andre Onana bespreken NAC-Ajax (0-3) na. Morgen staan de collega’s weer tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

ZUNDERT - Het is een bijzondere week voor NAC Breda-doelman Benjamin van Leer. De goalie maakte maandag in de Galgenwaard als toeschouwer de benefietwedstrijd van zijn goede vriend Leon de Kogel mee en keert morgen met de Bredase hekkensluiter terug bij zijn eigenlijke werkgever Ajax. Hoewel het met NAC sportief allerminst naar wens verloopt, kijkt Van Leer toch uit naar het duel in de ArenA.