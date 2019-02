’Het contract dat Dick Advocaat had, kreeg ík uitbetaald’

Pim Verbeek Ⓒ René Bouwman

Zijn loopbaan bracht hem langs wereldsteden als Tokio, Seoel en Sydney. Nu is wereldburger Pim Verbeek weer thuis. Voorgoed, verzekert hij. Afgelopen week trad hij als lid technische zaken toe tot het bestuur van zijn cluppie Sparta, een week nadat hij zijn pensioen als trainer had aangekondigd als afzwaaiend bondscoach van Oman. Verbeek (62) vertelt uitvoerig over de decennia waarin hij zich in allerlei functies door de voetbalwereld bewoog. Een flink deel daarvan als de man die drie grote bondscoaches van dichtbij meemaakte: Bert van Marwijk, Guus Hiddink en Dick Advocaat.