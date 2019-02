Advocaat toont nu begrip voor Van Boekel

„Niks is een mens vreemd. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg het toch. Ikzelf had het geval met Timo (Letschert, red.) niet gezien de eerste helft. Ik kan me voorstellen, dat als je die niet hebt gegeven, je ook die laatste in ons voordeel niet geeft. Toen ik het terugzag, begreep ik Van Boekel eigenlijk pas. Maar hij moet niet gaan zeggen, dat het geen penalty’s waren, want het waren allebei wel penalty’s”, aldus Advocaat, die er geen geheim van heeft gemaakt geen fan te zijn van de VAR.

„Als je nou kijkt naar de afgekeurde goal van Ajax tegen Real Madrid. Niemand ziet iets. De scheidsrechter niet, de spelers van Ajax niet, de spelers van Real Madrid niet. En toch gaat de VAR ingrijpen. De goal was al lang geaccepteerd. Na twintig keer kijken ziet de VAR altijd wel iets. Maar ik blijf er niet over praten. Ik win het er toch niet van. De VAR zal blijven en Dick Advocaat niet”, aldus de FC Utrecht-trainer, die Michiel Kramer tegen De Graafschap handhaaft in de punt van de aanval, ook al is Jean-Christophe Bahebeck weer beschikbaar.