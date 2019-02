Van de Beek (Ajax): ’Meer van elkaar gaan eisen’

Ondanks alle positieve kritieken na het thuisduel in de achtste finale van de Champions League, zei Van de Beek geen positief gevoel aan de Europese kraker te hebben overgehouden. „Het zijn gemengde gevoelens, want het resultaat is zuur. Er zat meer in. Het spel was goed, maar het gaat om de winst”, aldus de middenvelder.

„Voetballend ging het goed en we kregen een aantal grote mogelijkheden. Zij kregen er slechts een paar, maar leggen ze wel in het mandje. Dat is waar het om draait, klasse. En dat gevoel moeten wij ook krijgen.”

Van de Beek en zijn medespelers treffen vier dagen na het spektakelstuk tegen de beste club van Europa morgen de nummer achttien van de Eredivisie. „We moeten ook nationaal weer in de goede flow komen en hebben na vorige week (Heracles, red.) iets goed te maken. Dat begint tegen NAC en dat is superbelangrijk. We moeten meer van elkaar gaan eisen, elkaar erop aanspreken als de scherpte er niet is.”