Toni Nadal, de Johan Cruijff van het tennis

Toni Nadal: ,,Hij was niet alleen zelf een ongelofelijke voetballer, maar zei ook altijd de juiste dingen als coach.” Ⓒ Pim Waslander

ROTTERDAM - Hoog bezoek in Ahoy. Nee, het gaat even niet over majesteit of een minister, maar wel over één van de beste tenniscoaches ooit. Toni Nadal, de man die zijn neef Rafael naar de top bracht, onderwijst tijdens het ABN Amro-toernooi twee dagen lang Nederlandse trainers in zijn leer. En die is vrij simpel, net als die van zijn jeugdidool Johan Cruijff.