De goalie keert zondag met de Bredase hekkensluiter terug bij zijn eigenlijke werkgever Ajax. Afgelopen maandag was Van Leer in de Galgenwaard bij de benefietwedstrijd van zijn goede vriend Leon de Kogel die door een auto-ongeluk zijn voetbalcarrière moest beëindigen.

„Ik heb een heel warm gevoel aan Ajax overgehouden. Het zijn allemaal toffe gasten. Over sommige jongens bestaan vooroordelen, dat ze arrogant zouden zijn of zo. Dat klopt totaal niet. Een jongen als Hakim Ziyech is gewoon een heel goede jongen. Het verbaast me niet dat hij Leon de Kogel hulp heeft geboden. Toen ik bij Ajax kwam, was Hakim ook de eerste die naar me toe kwam en me aanbood om te helpen.”

