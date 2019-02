Wie wil voorzitter van de KNVB worden?

Eind dit jaar neemt Michael van Praag afscheid als bondsvoorzitter. In een advertentie op de voorpagina van De Telegraaf roept de voetbalbond geïnteresseerden nu op te solliciteren als ze interesse hebben. De zoektocht naar een nieuwe baas is in handen gelegd van een headhuntersbureau.

In de uitgebreide vacaturetekst valt onder meer te lezen dat de werkzaamheden gemiddeld twee dagen in de week in beslag nemen.

