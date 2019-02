Vrees Bayern voorbarig: Coman fit voor Liverpool

Coman was vrijdag nog de grote man bij Bayern München in het gewonnen competitieduel met FC Augsburg (3-2). Hij scoorde tweemaal en leverde de assist op een treffer van zijn ploeggenoot David Alaba. Coman liet zich in de slotfase vervangen omdat hij last van zijn linkervoet had gekregen.

Direct na afloop van het duel vreesde trainer Niko Kovac van Bayern München een ernstige blessure. De Franse aanvaller scheurde in het begin van zijn seizoen al eens de banden rond zijn linkerenkel. Coach Kovac werd zaterdag gerustgesteld door de medische staf van zijn ploeg, die Coman volledig fit verklaarde.