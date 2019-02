Douma verrast met EK Indoor-limiet

De 25-jarige Zaandammer liep in het kielzog van Thijmen Kupers, die zich al eerder kwalificeerde, naar een tijd van 1.48.90. Één tiende onder de limiet. Douma is een 1500 meter-loper. Daarin miste hij in 2016 ternauwernood een medaille op deze afstand tijdens de Europese kampioenschappen in Amsterdam.

Je deed eerder een paar limietpogingen op de 1500 meter die niet lukten. In je eerste wedstrijd over 800 meter lukt het wel?

„Ik had er wel op gehoopt, zeker toen Thijmen aangaf een snelle serie te willen lopen. Hij wilde zijn trainingsmaatje Bram Buigel (die net boven de limiet derde werd, red.) naar een snelle tijd hazen, en ik kon perfect volgen en op het laatste stuk over Bram heen.”

Ben je dan toch een 800 meter-loper?

„Als je een hele goede 1500 wil lopen, moet je ook een harde 800 kunnen. Dus als ik ooit 3.30 wil lopen op de 1500 meter, moet ik ook 1.44 op de 800 aankunnen. Ik ben eigenlijk nog aan het uitvogelen wat voor type atleet ik ben. Een mooi voorbeeld is veelvoudig kampioen Lewandowski uit Polen, die ook beide afstanden goed aan kan.”

Kupers reageerde ook op de kwalificatie van Douma: „Ik vind het hartstikke leuk dat we weer eens met twee 800 meter-lopers op de EK indoor staan. En wie na zondag wel drie.” Zondag starten zowel Douma als Kupers nog in de finale van de 800 meter in Omnisport Apeldoorn.