Locadia helpt Brighton naar kwartfinale FA Cup

De Nederlandse spits, die in de basis begon, maakte vlak voor rust de 2-0 in het duel dat Brighton uiteindelijk met 2-1 won. Locadia stond op de goede plek om de rebound van een schot van Yves Bissouma, die van de paal terugkwam, binnen te tikken. Eerder had Anthony Knockaert de thuisploeg al op voorsprong gezet.

Jozefzoon

De wedstrijd eindigde pijnlijk voor Locadia, die tien minuten voor tijd met een enkelblessure het veld moest verlaten. De oud-PSV’er zat amper in de dug-out of Ashley Cole maakte de aansluitingstreffer. Met Florian Jozefzoon als invaller in ploeg vocht Derby County voor de 2-2, maar zover kwam het niet. Naast Jozefzoon had Derby nog meer Nederlandse inbreng, want keeper Kelle Roos (voormalig NEC) stond negentig minuten onder de lat.

Vrijdagavond plaatste ook Daryl Janmaat zich met Watford al voor de kwartfinale.