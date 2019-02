15-jarige loopt sneller dan Schippers in Apeldoorn

De pas 15-jarige N’Ketia Seedo was bij de NK indooratletiek in Apeldoorn in de series sneller dan de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, die in 2016 nog zilver veroverde op de kortste sprintafstand bij de WK indoor.

Seedo noteerde 7,32 en met die tijd mag ze zich de snelste junior (atletes onder 18 jaar) van de wereld in dit jaar noemen. Wellicht dat Seedo later zaterdag in de halve finales of finale nog harder kan. Als ze 7,25 of sneller loopt, kwalificeert ze zich voor de EK indoor begin maart in Glasgow. De talentvolle junior is ambitieus; ze wil in 2020 op de Olympische Spelen in Tokio als jongste atlete ooit uitkomen op de 100 meter.

Niet voluit

Schippers liep in haar series 7,33. De Utrechtse vedette ging niet voluit, want ze liep deze winter al 7,18. Met die tijd heeft ze zich geplaatst voor de EK indoor. Ze besluit na de NK of ze daadwerkelijk afreist naar de Europese titelstrijd. Schippers is achtvoudig Nederlands kampioene op de 60 meter en heeft als beste tijd 7,00 staan.