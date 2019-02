Shiffrin pakt vierde wereldtitel op slalom

De Zweedse Anna Swenn-Larsson eindigde als tweede voor eigen publiek, met een achterstand van 0,58 seconde. De Slowaakse Petra Vlhova snelde naar het brons. Zij moest ruim een seconde toegeven op Shiffrin, die in de eerste run voor de derde tijd tekende.

Holdener

Wendy Holdener was de snelste in de eerste omloop. De Zwitserse verspeelde in de tweede run met een grove fout haar kans op een derde wereldtitel. Ze was eerder in Åre al de snelste op de combinatie en pakte ook goud in de landenwedstrijd. Shiffrin vierde haar tweede titel op dit WK, na haar winst op de Super-G.

Adriana Jelinkova, geboren in Tsjechië en uitkomend voor Nederland, eindigde als negentiende.