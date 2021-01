Video: Wereldgoal AZ-captain Teun Koopmeiners tegen PSV

De bal van Teun Koopmeiners zeilt over doelman Yvon Mvogo het PSV-doel in. Ⓒ HH/ANP

Teun Koopmeiners was woensdagavond uitstekend op dreef in de eerste helft van het uitduel met PSV. De aanvoerder van AZ zette zijn ploeg met twee goals op een 0-2 voorsprong en met name zijn tweede treffer was om door een ringetje te halen.