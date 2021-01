Video - Wereldgoal AZ’er Teun Koopmeiners tegen PSV: ’Ik deed het bewust’

Waar de middenvelder vanaf de stip de openingstreffer maakte, verdubbelde hij de score met een formidabel hoogstandje uit een corner. Na een lage trap van Jesper Karlsson tikte Koopmeiners de bal vanaf de punt van het vijfmetergebied met buitenkant links hoog over PSV-doelman Yvon Mvogo in de verre hoek.

Het kalenderjaar 2021 is nog kort, maar de goal mag zeker op de shortlist voor ’doelpunt van het jaar’.

„Natuurlijk kwam daar geluk bij kijken”, zei de aanvoerder voor de camera van ESPN over zijn eerste goal. „Maar ik deed het wel bewust.”

Koopmeiners nam na een benutte strafschop een hoekschop van Karlsson op een hak en zag de bal hoog in het doel belanden (0-2). „De kunst is om de bal zo te raken dat hij binnen valt”, zei hij. „Bij mooie goals heb je vaak geluk nodig. Maar ik ben er er heel blij mee.”

Teun Koopmeiners zet AZ vanaf de stip op 0-1. Ⓒ HH/ANP

Koopmeiners maakte dit seizoen inmiddels al elf Eredivisie-doelpunten. Vier van zijn treffers maakte hij vanaf de stip. Twee keer miste hij vanaf elf meter.

„Maar dat is niet zo belangrijk”, zei hij over zijn elftal aan goals. „Iedereen had het erover dat we tijdens het duel met PSV zouden aan- of afhaken. Gelukkig zijn we aangehaakt. We hebben dit seizoen al veel te veel punten verloren. Nu moeten we knokken om nog dichterbij te komen.”

Sinds de start van vorig seizoen, dat eerder werd afgebroken vanwege de uitbraak van het coronavirus, staat Koopmeiners op 22 goals in 41 Eredivisie-duels.