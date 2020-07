Het is enorm knap wat Matthijs de Ligt heeft gepresteerd

Wim Kieft. Ⓒ René Bouwman

Matthijs de Ligt kan zo aan het slot van het seizoen in de Serie A tevreden vaststellen dat hij zich als verdediger in Italië heeft bewezen. In het begin heeft hij het moeilijk gehad, ook omdat hij niet gewend was zo verdedigend te spelen. Alles bij elkaar is het toch enorm knap wat hij met zijn 20 jaar heeft gepresteerd bij het grote Juventus. Dit is nog maar het begin, want deze jongen is zo fit en zo ambitieus dat het voor hem persoonlijk alleen maar beter kan worden.