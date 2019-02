Schippers snelt naar negende titel 60 meter

De tweevoudig wereldkampioene 200 meter greep op de NK in het Omnisport van Apeldoorn het goud in een tijd van 7,18. De 26-jarige atlete evenaarde daarmee haar beste tijd van dit seizoen. Ze liep in Madrid ook 7,18. Schippers heeft zich gekwalificeerd voor de EK indoor in Glasgow, maar weet nog niet of ze daar meedoet. Jamile Samuel finishte in de finale als tweede in 7,26, net boven de EK-limiet van 7,25.

Een van de grootste concurrenten van Schippers voor de titel op de NK indoor was een 15-jarige meisje uit haar eigen woonplaats Utrecht. N’Ketia Seedo was zelfs rapper dan Schippers in de series. In de finale herstelde Schippers de pikorde, maar Seedo bewees wel haar grote talent door naar het brons te sprinten in 7,27. Ze is op de 60 meter nu zelfs de snelste atlete ter wereld onder 18 jaar.