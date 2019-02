Griezmann voorkomt puntenverlies Atletico

De Franse aanvaller maakte zaterdag in de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano het enige doelpunt. Griezmann werkte de bal in de74e minuut, via een verdediger van Vallecano, achter doelman Stole Dimitrievski: 0-1.

Voor Griezmann was het zijn 130e doelpunt voor Atlético, alle officiële wedstrijden meegeteld. Hij passeerde daarmee Fernando Torres (129) op de 'eeuwige' ranglijst van doelpuntenmakers van de Madrileense club. Griezmann is nu vijfde op die ranking, kort achter José Gárate (134 treffers).

Atletico was de aansluiting met koploper FC Barcelona de laatste weken verloren. Het team van trainer Diego Simeone, die deze week zijn contract verlengde, verloor de laatste twee wedstrijden. Real Betis (1-0) en Real Madrid (1-3) waren te sterk.

Dankzij de late winst is Atlético nu voorlopig weer tweede, met vier punten achterstand en twee punten voorsprong op Real Madrid. De twee topclubs spelen dit weekeinde nog.