Belgische tennisstunt in Doha

De 23-jarige Belgische tennister versloeg in de finale ook Simona Halep, de nummer 1 van de plaatsingslijst uit Roemenië: 3-6 6-4 6-3. De ongeplaatste Mertens had de eindstrijd bereikt met overwinningen op onder anderen Kiki Bertens en Angelique Kerber.

De Belgische vierde in Doha haar vijfde WTA-titel. Mertens, nummer 21 van de wereld, won al twee keer in Hobart en zegevierde vorig jaar ook in Lugano en Rabat.