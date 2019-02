Emmen is verdediger weken kwijt

De 28-jarige verdediger is zaterdag in het ziekenhuis geholpen aan een ontsteking aan zijn blaas. De ingreep is goed verlopen, meldt de club, maar Klok moet nog een keer onder het mes om een cyste te verwijderen. Daardoor zal hij enkele weken niet inzetbaar zijn. Klok kwam dit seizoen zeventien wedstrijden in actie voor FC Emmen.

De gepromoveerde club uit Drenthe speelt zondag in Rotterdam tegen Excelsior. Emmen heeft twee punten meer dan de ploeg uit Kralingen, die als nummer 16 van de Eredivisie in de degradatiezone staat.

