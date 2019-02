Manchester City klopt dappere laagvlieger

De Duitser Leroy Sané maakte in de beginfase van de tweede helft het openingsdoelpunt. De aanvaller kreeg daarbij hulp van keeper Joe Day, die het schot niet goed pareerde. De bal kwam in zijn gezicht en hobbelde over de doellijn.

Middenvelder Phil Foden verdubbelde in de 75e minuut de voorsprong voor Manchester City, dat de krachten wat spaarde voor de komende week. De Ier Padraig Amond scoorde kort voor tijd tegen, waarna Foden met zijn tweede treffer de marge weer op twee bracht. In blessuretijd zorgde Riyad Mahrez voor de eindstand van 1-4.

Manchester City speelt woensdag in de achtste finales van de Champions League de uitwedstrijd tegen Schalke 04. Volgende week zondag is de finale van de League Cup tegen Chelsea.

Het team van coach Pep Guardiola won in augustus al de Engelse Supercup en kan dit seizoen vijf prijzen winnen.