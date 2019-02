’Stokoude’ Pizarro breekt Bundesliga-record

De 40-jarige Peruviaan werd in het treffen met Hertha BSC de oudste doelpuntenmaker ooit in de Duitse competitie. De voormalig spits van onder meet Chelsea en Bayern München kwam in de 61e minuut in het veld voor Johannes Eggestein en zorgde in de 90e minuut voor de eindstand: 1-1.

Pizarro was zaterdag precies 40 jaar en 136 dagen oud. Dat is vijftien dagen ouder dan de Duitser Mirko Votava, toen die in 1996 scoorde, ook voor Werder Bremen.

Nederlanders

Bij Hertha speelde Karim Rekik de hele wedstrijd. Bij Werder Bremen deed Davy Klaasen negentig minuten mee. Beide spelers kregen een gele kaart. Davie Selke had gescoord namens de thuisclub.