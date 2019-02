PSV verliest weer punten

De regerend landskampioen leek op een nederlaag af te stevenen bij Heerenveen, maar pakte in de blessuretijd toch een punt: 2-2. Toch zal PSV balen van het resultaat. Als Ajax zondag afrekent met laagvlieger NAC Breda is het gaatje met PSV nog vier punten. Op 31 maart treffen de twee topclubs elkaar in de Johan Cruijff ArenA.

Snelle tegengoal

PSV boekte de laatste zes keer geen uitzege op angstgegner Heerenveen en ook deze keer was de start in Friesland allesbehalve ideaal. Nick Viergever veranderde al in de derde minuut een slap schotje van Mitchell van Bergen van richting. Tot afschuw van PSV-trainer Mark van Bommel vloog de bal langs goalie Jeroen Zoet.

PSV-trainer Mark Bommel denkt er het zijne van. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de 25e minuut verdubbelde Heerenveen de marge. Michel Vlap rondde koeltjes af na een minisolo. De 21-jarige voetballer uit Sneek vond met een bekeken schot de verre hoek. PSV-keeper Zoet kreeg in 2019 acht schoten op zijn doel te verwerken. Daarvan gingen er liefst zeven in.

PSV krijgt ook kansen

Het was zeker niet zo dat PSV voor rust de onderliggende partij was in het Abe Lenstra Stadion. Zo waren er drie prima kansen voor Steven Bergwijn, maar de international schoot een keer te slap in, knalde een bal het stadion uit en teisterde de paal.

Michel Vlap heeft voor de 2-0 gezorgd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het was al de tweede keer binnen een week dat PSV een Eredivisieduel met een 2-0 achterstand de rust inging. Vorige week zaterdag gebeurde dat de Eindhovenaren op bezoek bij FC Utrecht. Dat duel eindigde in 2-2. Net als de uitwedstrijd tegen FC Emmen, op 20 januari.

Inhaalrace

In de tweede helft begon PSV direct aan een inhaalrace. Denzel Dumfries leek al in de prille beginfase voor de 2-1 te zorgen, maar het doelpunt van de back werd terecht geannuleerd vanwege buitenspel. Da gold niet voor een vrije trap van Gaston Pereiro, die er na een uur vloog. De Zuid-Amerikaan werd vervolgens direct gewisseld voor Mohammed Ihattaren. Hirving Lozano moest in de rust al plaatsmaken voor Cody Gakpo.

Na de aansluitingstreffer kwam PSV opvallend genoeg weer minder fel voor de dag dan voor de 2-0. De beste kans was er een kwartier voor tijd voor de thuisploeg. Invaller Dennis Johnsen raakte de lat. Met nog tien minuten te gaan verving aanvaller Donyell Malen centrale verdediger Daniel Schwaab. Malen maakte in de slotseconde de gelijkmaker.

