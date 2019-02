Dalmau maakt er vier voor Heracles

De Spanjaard scoorde vier keer en gaf de assist bij de treffer van Jesper Drost: 6-0. Heracles komt door de zege op 32 punten.

Al in de eerste minuut was het raak voor de thuisploeg. Mohammed Osman onderschepte een weggekopte bal en gaf voor op Dalmau, die eenvoudig binnentikte. Heracles verzuimde verder uit te lopen in de eerste helft. Drost en Brandley Kuwas misten grote kansen. In de tweede helft zorgde Dalmau met een kopbal voor de 2-0. Bij een snelle aanval via Kuwas en Dalmau belandde de bal enkele minuten later bij Drost, die de wedstrijd met een kopbal besliste.

Fortuna probeerde het nog wel, maar in de snelle tegenaanvallen was Heracles heel effectief. Dalmau verschalkte doelman Aleksei Koselev met een lobje voor de 4-0. Kristoffer Peterson maakte het daarna met de 5-0 nog erger voor de Limburgers. Dalmau bepaalde de eindstand op 6-0.