Wawrinka in heerlijk duel langs Nishikori

De 33-jarige Zwitser versloeg in de halve finale in Rotterdam de als eerste geplaatste Japanner Kei Nishikori in een spannende driesetter: 6-2 4-6 6-4.

Bekijk ook: Monfils verslaat sterke Medvedev

Wawrinka begon goed in Ahoy en liep uit naar 4-0 in de eerste set. Die voorsprong gaf hij niet meer weg. De tweede set vertoonde echter een heel ander beeld. Nishikori had de overhand en maakte in spannende games één break meer dan zijn tegenstander.

In de derde set ging het lang gelijk op. De Zwitser kreeg een breakpoint, maar kon dat niet benutten. Nishikori moest op een 5-4-achterstand zijn opslagbeurt winnen om in de wedstrijd te blijven. Wawrinka kreeg na een fraaie winner op 30-40 zijn eerste matchpoint en greep dat meteen met een harde forehand-return.