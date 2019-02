De Jong en Dumfries balen van PSV

„Uiteindelijk hebben we wel een punt gewonnen. Maar het mag niet gebeuren dat je zo moet knokken om een punt te pakken”, zei de aanvoerder tegen FOX Sports.

„We schakelen niet om. Soms blijven we voorin te lang hangen. We moeten meer druk zetten op de tegenstander. Dat deden we de eerste seizoenshelft veel beter. Toen konden de tegenstanders bijna niet ademen.”

Ook rechtsback Denzel Dumfries was kritisch. „Zo kan je een wedstrijd niet beginnen”, zei hij, doelend op de vroege tegentreffer. Ook tegen Utrecht kwam PSV snel op achterstand. „We moeten bij onszelf te rade gaan hoe we dit gaan verbeteren.”