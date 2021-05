ADO-coach Ruud Brood: ’Spelers zitten er zwaar doorheen’

„Iedereen zit er zwaar doorheen”, zei trainer Ruud Brood, die in november vorig jaar werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Aleksandar Rankovic. „Dit is gewoon pijnlijk. Als ik zie wat het doet met de mensen van de club, met de spelers, dan ben ik daar stil van.”

ADO Den Haag had de vorige twee competitiewedstrijden gewonnen en daarmee weer geloof gekregen in handhaving. „Dat maakt het een stuk erger”, zei Abdenasser El Khayati bij ESPN na de nederlaag tegen Willem II (1-4). „We waren al dood en begraven, maar in een week tijd pakten we 6 punten. We waren daardoor helemaal terug en hadden het zelfs weer in eigen hand. Extra zuur dat het dan zo eindigt. Eigenlijk zit het hele seizoen al alles tegen.”

ADO stond bij rust al met 3-0 achter. El Khayati miste tussendoor ook nog een strafschop en daarmee de kans om de club uit Den Haag terug in de wedstrijd te brengen. „Ik had er vooraf geloof in dat we deze klus konden klaren”, zei Brood. „Maar als je dan zo de doelpunten weggeeft... Dit is zo zonde, want ADO is een prachtige club.”