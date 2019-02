Vitesse-aanvaller schreeuwt het uit van de pijn

Duidelijkheid is er nog niet, maar het lijkt erop dat de 25-jarige Algerijn zaterdagavond een been - of enkelbreuk heeft opgelopen. Een minuut tien voor de rust ontweek Darfalou een tackle van Damil Dankerlui, maar bij het neerkomen klapte zijn been op onnatuurlijke wijze dubbel.

Direct na het neerkomen op de grond schreeuwde Darfalou het uit van de pijn. Mohammed Dauda was de vervanger van de Noord-Afrikaan, die per brancard het veld verliet. Later op de avond verliet Darfalou met krukken het stadion. Vitesse won met 3-2.

Bekijk ook: Vitesse wint weer eens

Eerder dit seizoen kreeg Vitesse te maken met een beenbreuk in de selectie. Tim Matavz brak zijn onderbeen tegen Feyenoord en is op dit moment bezig aan zijn revalidatie.