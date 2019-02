Vitesse wint weer eens

Vitesse was het nieuwe jaar begonnen met een benauwde zege op Excelsior (3-2), maar werd vervolgens in het bekertoernooi uitgeschakeld door AZ en pakte slechts één punt uit de daaropvolgende drie competitieduels. Het Arnhemse publiek begon ook steeds meer te morren over het fletse spel van de ploeg van Sloetski. De Russische trainer zat afgelopen week met de clubleiding aan tafel om de situatie te bespreken.

Sloetski zette zijn aanvoerder Maikel van der Werff tegen Willem II op de bank. De verdediger moest plaatsmaken voor Danilho Doekhi. De thuisclub kwam al in de vijfde minuut op voorsprong via Bryan Linssen, die met zijn 1,70 meter al voor de vijfde keer dit seizoen scoorde met een kopbal. Linssen torende bij een hoge voorzet boven Freek Heerkens uit en kopte raak.

Martin Ødegaard schoot na een uur spelen, via de voet van de Tilburgse verdediger Jordens Peters, de 2-0 binnen. Willem II gaf echter niet op, kwam terug via Alexander Isak en na de 3-1 van Max Clark bracht invaller Vangelis Pavlidis de spanning opnieuw terug. Vitesse hield met de nodige moeite en enig fortuin echter stand.