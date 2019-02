Piatek opnieuw belangrijk voor AC Milan

De in januari van Genoa overgekomen aanvaller was zaterdag opnieuw belangrijk voor zijn nieuwe werkgever. Piatek scoorde in de uitwedstrijd tegen Atalanta twee keer: 1-3.

In vier competitiewedstrijden voor Milan staat de 23-jarige Pool al op vier doelpunten. Eerder scoorde Piatek al tegen AS Roma en Cagliari.

Atalanta, met de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer in het basisteam, kwam in de 33e minuut via Remo Freuler nog wel op voorsprong. In blessuretijd van de eerste helft maakte Piatek op fraaie wijze gelijk. Na een lange voorzet werkte hij de bal met links uit de lucht in één keer in het doel.

Hakan Çalhanoglu bracht Milan in de 55e minuut aan de leiding en in de 61e minuut was Piatek weer trefzeker.

AC Milan staat na 24 wedstrijden op de vierde plaats in de Serie A, met een punt achterstand op Internazionale. De stadgenoot speelt zondag nog.