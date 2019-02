Trotse Van Gerwen woedend op collega

Volgens de nummer één van de wereld was de instelling van de 52-jarige King allerbelabberdst in hun onderlinge duel tijdens een Players Championsip-toernooi. „Mervyn deed zijn best niet eens. Het was een schande voor het darts. Dit soort dingen hoort niet te gebeuren”, zei Van Gerwen in gesprek met LiveDarts. „Ik geef altijd 100 procent. Niemand kan mij daar ooit op afrekenen. Als ze mij willen verslaan, moeten ze me onder druk zetten.”

King gooide zaterdag tegen Van Gerwen een stuk sneller dan normaal en ging volgens LiveDarts op een gegeven moment voor drie keer bullseye toen hij 150 overhad, een zeer ongebruikelijke manier van doen.

King had eerder op de dag juist nog overtuigd met sterke optredens waarin hij twee keer een gemiddelde van rum 100 liet noteren. Waarom hij tegen Van Gerwen (84 gemiddeld) zo door de ondergrens ging, is onduidelijk. Ook Van Gerwen kwam met 91 gemiddeld niet tot zijn beste niveau, maar won wel met, 7-3 in legs.

Van Gerwen gooide zaterdag opnieuw een negendarter (tegen Jamie Hughes), maar echt tevreden was hij ondanks een nieuwe eindzege niet. Al speelde hij wel uitstekend in de finale tegen Ian White. „Je moet altijd kritisch zijn. Ik mag trots zijn, omdat ik goed met de druk omging ondanks het feit dat ik vandaag niet op mijn best was.”