PSV baalt in Friesland. Ⓒ Rene Bouwman

EINDHOVEN - Voor zijn gevoel speelde PSV in 2019 beter voetbal dan voor de winterstop, zei Mark van Bommel in aanloop naar SC Heerenveen-PSV (2-2). Daar was in Friesland weinig van te zien, zo moest de coach van de koploper zelf ook beamen.