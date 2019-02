Schippers lacht veel na negende titel

Dafne Schippers Ⓒ Hollandse Hoogte

APELDOORN - Is het leuk om Dafne Schippers te zijn? Vaak wel, waarschijnlijk. Maar soms ook niet. Winnen lijkt altijd wel leuk, ook als het gaat om haar negende nationale titel op de 60 meter. Maar dan staan ineens veel journalisten te wachten die alles van haar willen weten. Of het goed gaat met haar nieuwe hondje? En of er ruimte in haar leven is voor een nieuwe relatie?