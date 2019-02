Live Eredivisie: Ajax - NAC

Ajax kan in de Johan Cruijff ArenA tegen hekkensluiter NAC profiteren van het puntenverlies van PSV, dat zaterdagavond ter nauwer nood een punt uit het vuur sleepte tegen Heerenveen (2-2). De Amsterdammers beginnen met dezelfde elf als tegen Real Madrid van woensdagavond: een basisplaats voor David Neres en Dusan Tadic in de spits.

Bekijk ook: Ten Hag beloont Neres met basisplaats tegen NAC

Excelsior is bezig aan een wisselvallig seizoen. De ene week winnen de Kralingers van stadsgenoot Feyenoord (2-1) en een week later gaan ze hard onderuit tegen promovendus Fortuna Sittard (4-1). De ploeg van Adrie Poldervaart staat onder de dodelijke degradatiestreep, zestiendie. FC Emmen staat twee plekken hoger. Het verschil met Excelsior is slechts twee punten.

FC Groningen heeft de weg omhoog gevonden. De noorderlingen hebben na de winterstop al negen punten gepakt en verloren alleen nog in Eindhoven van PSV. Feyenoord ziet AZ steeds dichterbij kruipen. Het gat tussen de nummer drie en vier is slechts twee punten.

Het slotstuk komt van De Graafschap en FC Utrecht. In 2019 wist de ploeg van Dick Advocaat slechts één punt te pakken, waardoor het is weggezakt naar de zevende plaats. De Graafschap moet het doen met plek zeventien, twee punten los van de nummer laatst.

Programma en uitslagen

12.15: Ajax - NAC

14.30: Excelsior - FC Emmen

14.30: FC Groningen - Feyenoord

16.45: De Graafschap - FC Utrecht

Volg hier alle duels van minuut tot minuut via onze live widget.