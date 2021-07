Succes voor Sturing en Bicentini op Gold Cup

De in Nijmegen geboren Sturing maakte dit jaar zijn debuut voor Canada, het land waar zijn vader vandaan komt, maar heeft op de Gold Cup nog geen speelminuten gekregen.

Tweevoudig Gold Cup-winnaar Canada (1985 en 2000) treft in de halve finale Mexico, dat in de kwartfinale met 3-0 te sterk was voor Honduras. Bij de Mexicanen stond Ajacied Edson Alvarez in de basis evenals de ex-Eredivisiespelers Hector Moreno (ex-AZ en ex-PSV) en Jesus Corona (ex-FC Twente). PSV’er Erick Gutierrez kwam als invaller in het veld.

Voor Remko Bicentini is het de tweede succesrijke Gold Cup op een rij. In 2019 bereikte hij als bondscoach van Curacao verrassend de kwartfinale waarin Mexico toen te sterk was. „We speelden destijds een prima wedstrijd die we helaas met 2-0 verloren ook al hadden we enkele kansen om te scoren. Met Canada is het vertrouwen groot nu we Costa Rica hebben verslagen”, aldus Bicentini.

Canada werd tweede in de poule achter gastland Amerika door overwinningen op Martinique en Haiti. De halve finale wordt gespeeld in Houston dichtbij de Mexicaanse grens, zodat de Mexicaanse fans de overhand zullen hebben. In de andere halve finale staan de Verenigde Staten en Qatar, dat een wild card had gekregen voor het toernooi en in de kwartfinale te sterk was voor El Salvador. De Verenigde Staten versloegen in de kwartfinale Jamaica, dat in de groepsfase te sterk was voor Suriname. De Natio werd uitgeschakeld in de groepsfase, terwijl Curacao zich kort voor het toernooi moest terugtrekken vanwege een groot aantal coronagevallen in de selectie.