Robben: ’Ik speel niet graag op Anfield’

Robben speelde van 2004 tot en met 2007 in de Premier League, bij Chelsea. Met The Blues pakte de Nederlander onder andere twee landstitels. Het waren mooie jaren voor Robben in de Engeland, maar het was niet altijd rozengeur en maneschijn. Vooral de wedstrijden tegen Liverpool zaten Robben niet lekker. „Als je mij vraagt in welk stadion ik het minst graag speel, dan is het toch Anfield”, zegt hij lachend tegen het Engelse The Daily Mail.

Beladen

De ietwat negatieve blik van Robben over Anfield zal mede te maken hebben met de beladen Champions League-duels van 2005 en 2007 tegen Liverpool. De Engelse grootmachten troffen elkaar in die beide jaren in de halve finale van het miljardenbal en telkens waren het The Reds die doorstoomden naar de finale. „Toen was Liverpool echt heel sterk. Het won zelfs de Champions League in 2005. Het waren altijd beladen duels”, vertelt de voormalig Oranje-international.

„Het blijven echte cup fighters. Het is altijd een grote kwaliteit van Liverpool geweest. Heel hoog pieken op de momenten wanneer het moet. Alleen lukte dat over een heel seizoen vaak niet. Nu is dat anders, mede dankzij de trainer”, zegt Robben vol lof over Jürgen Klopp.

Mentaal

De vleugelaanvaller heeft de nodige ervaring en weet wat er nodig is om Liverpool te verslaan. „Als je er mentaal niet volledig bij bent, dan kan het negatief effect hebben op het resultaat. Zeker in een stadion als Anfield, waar altijd een bijzondere sfeer hangt.”

Het Liverpool-publiek, dat als geen ander ’You’ll Never Walk Alone’ ten gehore kan brengen, weet hun ploeg altijd naar bijzondere hoogtes te zingen. „We hebben veel ervaring in de ploeg. We moeten waken voor de sfeer die altijd hangt in Anfield, maar wij zijn wel wat gewend.”

Stoppen

De 35-jarige Robben sukkelt al zijn hele carrière met blessures, waardoor hij veel mooie wedstrijden moest missen. Momenteel werkt hij hard aan zijn herstel, zodat hij de tweede wedstrijd tegen Liverpool wel kan spelen.

Ondanks zijn leeftijd en blessureleed peinst Robben er niet over om zijn schoenen aan de wilgen te hangen. „Nee nog niet. Ik voel mij nog steeds speler. Ik heb altijd gezegd dat ik doorga zolang ik er nog plezier in heb, het fysiek mogelijk is en als ik mijn gewenste niveau kan halen.”

Nog geen einde carrière voor Robben, maar wel einde Bayern München. Na tien lange jaren verlaat hij de Duitse club, waarmee hij de Champions League won in 2013 en nog dertien andere prijzen pakte. „Ik weet nog niet waar ik volgend jaar speel. Misschien Engeland, Spanje of toch ergens anders. Het kan overal zijn, we gaan het zien.”