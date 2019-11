Van Dijk: ’We kunnen wel zeggen dat het aardig goed gaat’

De Nederlandse verdediger heeft met The Reds inmiddels met een straatlengte voorsprong opgebouwd in de Premier League en beseft dat de eerste landstitel sinds 1990 voor het grijpen, al is hij daar naar eigen zeggen niet mee bezig.

„Er zijn nog veel wedstrijden te spelen. We willen vooral dat iedereen fit blijft, want we hebben iedereen nodig. We gaan er volg voor en dan zien we vanzelf waar we aan het einde van de rit staan.”

Van Dijk was het niet eens met een verslaggeefster van Ziggo Sport, die stelde dat Liverpool best vaak kwetsbaar oogde achterin.

„We speelden tegen de kampioen en iedereen weet dat City veel kwaliteiten heeft. Het is jammer van die tegengoal, maar volgens mij hebben we dit seizoen alles gewonnen en slechts één keer gelijkgespeeld. We zijn altijd kritisch op onszelf, maar je moet wel realistisch zijn. Want we kunnen wel zeggen dat het aardig goed gaat”

