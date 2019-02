Formule 1-team Williams nog niet klaar voor testraces

„We hebben nog wat tijd nodig voordat we er klaar voor zijn”, verklaarde Claire Williams namens de Engelse renstal. Op het Circuit de Catalunya komen de nieuwe bolides voor het eerst echt in actie. Bij de presentaties, vorige week, werd onder meer in Silverstone door Max Verstappen in zijn Red Bull alleen voor de show even rondgereden.

Williams hoopt de wagens dinsdag startklaar te hebben. „Het is zeker niet ideaal, maar ook niet het einde van de wereld”, verklaarde het team dat met de Pool Robert Kubica en de Britse debutant George Russell hoopt op betere resultaten dan het afgelopen jaar. Het Formule 1-seizoen begint op 17 maart in Australië. Daarvoor zijn er in totaal acht testdagen in Barcelona.

